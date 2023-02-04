Олександр Ткаченко закликав Полтавську міськраду вирішити питання з пам’ятником Петру І

У міськраді не вважають за необхідне переносити пам'ятки

Міністерство культури та інформполітики провело засідання щодо перенесення кількох пам‘яток, які прославляють російську імперію з центру Полтави. Натомість у міськраді не вважають такі кроки за необхідне.

Про це у своєму Telegram розповів очільник відомства Олександр Ткаченко.

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За інформацією Олександра Ткаченка, попри рекомендації Експертної ради та думку обласного керівництва, представники міської влади Полтави не вважають за необхідне розглядати питання щодо перенесення кількох російських пам'яток з центра міста.

"В той час, коли триває гаряча стадія війни з росією і росіяни в першу чергу зважають на маркери російської імперії (в тому числі все, що пов'язано з Петром І в Полтаві), міська влада не знаходить в собі сили та політичної волі прийняти відповідні рішення", — наголосив міністр культури.

Втім, попри позицію міськради Полтави, очільник ОВА Олексій Брусилик наприкінці засідання оголосив про вимогу до влади міста, аби та впродовж місяця розробила та прийняла відповідні рішення. І разом з обласною владою та МКІП перенесла ці пам'ятки в інші місця.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Естонії у місті Тирва громада створила пам'ятник українському Президентові Володимиру Зеленському. Відомо, що скульптура зроблена з піску, який стоятиме до перемоги України.

Натомість в росії хочуть знести пам'ятник Лесі Українці. Зокрема, у держдумі рф висунули ідею присвоїти українській поетесі статус іноагента. Замінити пам'ятники поетесі хочуть Кадировим або Пригожиним.