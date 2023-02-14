Потяг в Херсон: Укрзалізниця відновила пошкоджені колії

На Херсонщині відновили залізничні колії: коли курсуватиме потяг на Київ
Укрзалізниця відновила залізничні колії на Херсонщині, які були пошкоджені внаслідок ворожого удару 13 лютого. Про це Новини.LIVE повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
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"Окупанти нанесли удар по залізничному полотну і цим самим фактично припинили з'єднання Херсона з Києвом. А це саме той маршрут, яким користуються евакуаційні потяги. Але на сьогодні Укрзалізниці вдалося відновити залізничне полотно, і сполучення відсьогодні буде поновлене. Потяг буде знову курсувати", — повідомив депутат.
Додамо, що на офіційному сайті Укрзалізниці поки не було інформації про відновлення руху в напрямку Херсона.
Нагадаємо, російські окупаційні війська чи не щодня обстрілюють Херсонщину. У понеділок 13 лютого загарбники атакували залізничні колії Укрзалізниці. З того моменту з Херсона до Миколаєва курсують автобуси, які перевозять пасажирів Укрзалізниці.