Потяг в Херсон: Укрзалізниця відновила пошкоджені колії

В Херсоні знову запрацює залізниця

Укрзалізниця відновила залізничні колії на Херсонщині, які були пошкоджені внаслідок ворожого удару 13 лютого. Про це Новини.LIVE повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Окупанти нанесли удар по залізничному полотну і цим самим фактично припинили з'єднання Херсона з Києвом. А це саме той маршрут, яким користуються евакуаційні потяги. Але на сьогодні Укрзалізниці вдалося відновити залізничне полотно, і сполучення відсьогодні буде поновлене. Потяг буде знову курсувати", — повідомив депутат.

Додамо, що на офіційному сайті Укрзалізниці поки не було інформації про відновлення руху в напрямку Херсона.

Нагадаємо, російські окупаційні війська чи не щодня обстрілюють Херсонщину. У понеділок 13 лютого загарбники атакували залізничні колії Укрзалізниці. З того моменту з Херсона до Миколаєва курсують автобуси, які перевозять пасажирів Укрзалізниці.