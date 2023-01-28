На кордоні з Угорщиною впіймали ухилянта, який видавав себе за жінку: фото

Один із затриманих запевняв, що він — жінка

Учора, 27 січня, українські прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Угорщиною. Чоловіки є військовозобов'язаними. Один із них видавав себе за жінку.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Подробиці

"Учора ввечері у ході реалізації інформації, наданої оперативниками Мукачівського загону, прикордонники відділу "Вилок" зупинили біля кордону трьох чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску. Затримані є військовозобов’язаними громадянами України. Один із чоловіків намагався вдавати із себе жінку, проте зрештою зізнався в обмані", — розповіли прикордонники.

У відомстві зазначають, що незаконно покинути територію країни чоловіки намагалися з метою уникнення мобілізації.

"На затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", склали протоколи, справи скерували до суду. Наразі на чоловіків чекає зустріч із працівниками територіального центру комплектування", — зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, раніше поліцейські затримали одесита, який намагався переправити призовника через державний кордон України. Він добре орієнтувався на місцевості й думав, що "клієнта" ніхто не помітить.

Також раніше на кордоні в Одеській області затримали горе-бізнесменів. Компанія чоловіків намагалася нелегально виїхати до Молдови на легкових автомобілях.