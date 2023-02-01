Схема виїзду чоловіків за кордон через фіктивний шлюб: на Житомирщині трьом жінкам оголосили підозру

На Житомирщині жінки пропонували фіктивний шлюб для військовозобов'язаного за 1500 доларів
Правоохоронці виявили в Житомирській області трьох місцевих мешканок, які для того, аби переправити за кордон військовозобов’язаного чоловіка організували для нього укладання фіктивного шлюбу. Жінкам повідомили про підозру.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
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Подробиці
За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури трьом місцевим жителькам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення військовослужбовця через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).
"За даними слідства, знайома військовозобов’язаного організувала укладення фіктивного шлюбу з жінкою з інвалідністю. Вона залучила ще двох знайомих для допомоги. За фіктивний шлюб та перетин кордону у супроводі військовозобов’язаного псевдонареченій пообіцяли 1500 доларів США", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці викрили спільників безпосередньо під час передачі першої частини коштів. Під час обшуку в автомобілі була вилучена обумовлена частина коштів та виготовлені документи.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліцейські затримали одесита, який намагався переправити призовника через державний кордон України. Він добре орієнтувався на місцевості й думав, що "клієнта" ніхто не помітить.
Також повідомлялося, що 27 січня українські прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Угорщиною. Чоловіки є військовозобов'язаними. Один із них видавав себе за жінку.
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