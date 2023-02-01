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На Житомирщині жінки пропонували фіктивний шлюб для військовозобов'язаного за 1500 доларів

1 лютого 2023 13:01
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Схема виїзду чоловіків за кордон через фіктивний шлюб: на Житомирщині трьом жінкам оголосили підозру
За укладення фіктивного шлюбу жінки попросили 1500 доларів
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Правоохоронці виявили в Житомирській області трьох місцевих мешканок, які для того, аби переправити за кордон військовозобов’язаного чоловіка організували для нього укладання фіктивного шлюбу. Жінкам повідомили про підозру.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора

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Подробиці

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури трьом місцевим жителькам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення військовослужбовця через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

"За даними слідства, знайома військовозобов’язаного організувала укладення фіктивного шлюбу з жінкою з інвалідністю. Вона залучила ще двох знайомих для допомоги. За фіктивний шлюб та перетин кордону у супроводі військовозобов’язаного псевдонареченій пообіцяли 1500 доларів США", — йдеться у повідомленні. 

Правоохоронці викрили спільників безпосередньо під час передачі першої частини коштів. Під час обшуку в автомобілі була вилучена обумовлена частина коштів та виготовлені документи.

Житомирщина затримання

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліцейські затримали одесита, який намагався переправити призовника через державний кордон України. Він добре орієнтувався на місцевості й думав, що "клієнта" ніхто не помітить. 

Також повідомлялося, що 27 січня українські прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Угорщиною. Чоловіки є військовозобов'язаними. Один із них видавав себе за жінку

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