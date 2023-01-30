Ситуація на Донеччині 30 січня: ОВА повідомила про наслідки обстрілів за добу

Наслідки обстрілів 29 січня на Донеччині

Російські загарбники продовжують атакувати цивільні об'єкти на території Донецької області. За 29 січня стало відомо про одного жителя Донеччини, убитого росіянами, — у Красногорівці.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Деталі обстрілів

Голова Донецької ОВА поінформував, що російські загарбники завдали низки нових атак по цивільних об'єктах в області. Зокрема, на Волноваському, Донецькому, Горлівському та Лисичанському напрямках.

На Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка — ніхто не постраждав.

На Донецькому напрямку Курахове зазнало п'ять обстрілів — пошкоджено п'ять приватних будинків. Поодинокі обстріли зафіксовано в Авдіївці та Мар'їнській громаді — без жертв.

На Горлівському напрямку одна людина поранена у Часовому Яру — росіяни поцілили поблизу дитсадка та на територію підприємства. Також напередодні зранку росіяни обстріляли промзону в Костянтинівці. У Соледарській громаді пошкоджено два будинки у Васюківці та декілька будинків у Парасковіївці — інформація про постраждалих не надходила.

На Лисичанському напрямку зафіксовано два прильоти по Торському Лиманської громади, під вогнем — околиці Сіверської та Званівської громад, без жертв.

Жертви та постраждалі

Всього за добу росіяни вбили одного жителя Донеччини, поранили ще одного.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", — наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, 28 січня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Костянтинівці Донецької області.

Відомо, що Костянтинівка була під ударом армії рф і 24 січня. Тоді окупанти поцілили по багатоповерхівках. Внаслідок цього поранення отримали чотири людини, серед них — двоє дітей.

Окрім того, 23 січня окупанти обстріляли житловий квартал міста Часів Яр. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула.