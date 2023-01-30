Ситуація на Донеччині 30 січня: ОВА повідомила про наслідки обстрілів за добу

Обстріли Донеччини: пошкоджено житлові будинки, загинула людина
Російські загарбники продовжують атакувати цивільні об'єкти на території Донецької області. За 29 січня стало відомо про одного жителя Донеччини, убитого росіянами, — у Красногорівці.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
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Деталі обстрілів
Голова Донецької ОВА поінформував, що російські загарбники завдали низки нових атак по цивільних об'єктах в області. Зокрема, на Волноваському, Донецькому, Горлівському та Лисичанському напрямках.
- На Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка — ніхто не постраждав.
- На Донецькому напрямку Курахове зазнало п'ять обстрілів — пошкоджено п'ять приватних будинків. Поодинокі обстріли зафіксовано в Авдіївці та Мар'їнській громаді — без жертв.
- На Горлівському напрямку одна людина поранена у Часовому Яру — росіяни поцілили поблизу дитсадка та на територію підприємства. Також напередодні зранку росіяни обстріляли промзону в Костянтинівці. У Соледарській громаді пошкоджено два будинки у Васюківці та декілька будинків у Парасковіївці — інформація про постраждалих не надходила.
- На Лисичанському напрямку зафіксовано два прильоти по Торському Лиманської громади, під вогнем — околиці Сіверської та Званівської громад, без жертв.
Жертви та постраждалі
Всього за добу росіяни вбили одного жителя Донеччини, поранили ще одного.
"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", — наголошується у повідомленні.
Нагадаємо, 28 січня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Костянтинівці Донецької області.
Відомо, що Костянтинівка була під ударом армії рф і 24 січня. Тоді окупанти поцілили по багатоповерхівках. Внаслідок цього поранення отримали чотири людини, серед них — двоє дітей.
Окрім того, 23 січня окупанти обстріляли житловий квартал міста Часів Яр. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула.