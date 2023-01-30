Окупанти використовують цивільних для проходу через мінні поля: що відомо

Окупанти використовують цивільних, аби вивчити можливі маршрути переходу через мінні поля

На Запорізькому напрямку зафіксовані випадки, коли росіяни відправляють цивільних до українських позицій через мінні загородження. Таким чином окупанти вивчають варіанти проходження через мінні загородження.

Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву (ЦНС).

Що відомо

Як зазначають у Центрі, на позиції наших військових виходили місцеві, які залишилися проживати на тимчасово окупованих територіях, й передали від окупантів повідомлення з пропозицією нібито забрати тіла своїх загиблих. Проте надалі окупанти відмовляються від перемовин.

"За наявною інформацією від наших військових, людей посилають навмисно через мінні загородження, аби виявити можливі варіанти проходу через мінні загородження. Інформацію про маршрути отримують завдяки спостереженню за цивільним. Таким чином можемо говорити про ще один міжнародний злочин ворога", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Мелітополі окупанти залишили пенсіонерів без пенсій. Січень наближається до завершення, а пенсійних виплат більшість людей похилого віку так і не побачили.

Також повідомлялося, що у південній, окупованій частині Запорізької області російська "адміністрація" перестала виплачувати людям соціальні виплати. Натомість усі українські виплати приходять вчасно.

До слова, у селище Веселе Мелітопольського району привезли нову партію мобілізованих резервістів з російської федерації. Нових окупантів заселили у спорожнілі будинки, а також у ті, на які мешканці селища не змогли надати документи права власності. Від деяких власників росіяни уже вимагають переоформити на них житло у створених окупаційною "адміністрацією" бюро технічної інвентаризації (БТІ).