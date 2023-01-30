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Окупанти почали вивозити до рф сім'ї мобілізованих у ворожу армію жителів Луганщини

30 січня 2023 09:03
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Луганщина: росіяни почали вивозити до рф сім'ї мобілізованих до окупаційної армії
Російських військових розселяють у домівки депортованих жителів Луганщини
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Російські загарбники продовжують депортацію жителів окупованої Луганщини на територію рф. Також почали вивозити до росії сім'ї мобілізованих до окупаційної армії. 

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

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Вивезення сімей мобілізованих 

За інформацією луганської ОВА, сім’ям деяких мобілізованих росією луганчан обіцяють пільги у віддалених районах рф. 

"Протягом січня членів родин так званого другого армійського корпусу, а саме мобілізованих на окупованій території регіону, почали вивозити з Луганська у рф. Вони розраховують на те, що там їх чекають, але пільги і можливе житло росіяни обіцяють лише у віддалених районах рф, звідки самі при можливості тікають", — йдеться у повідомленні. 

Гайдай зауважив, що на думку загарбників, цей крок додатково мотивуватиме жителів окупованої Луганщини вступати до лав окупаційної армії. 

"Ланцюг логіки — чекали на росію вдома, відмовляючись від можливості вихати і оселитися де забажаєш, тепер великі міста для них закриті", — наголосив він. 

Депортація жителів Луганщини

В Луганській ОВА також повідомляють, що останніми днями росіяни масово вивозять людей з Попівки, що на Сватівщині. Таким чином росіяни звільняють житло для заселення своїми військовими. 

"Наказали приготуватися іншим прилеглим населеним пунктам, зокрема Сватовому. Про бажання виїхати у місцевого населення ніхто не запитує, куди всіх везуть і де розміщуватимуть посеред зими теж. В принципі, росіянам байдуже. Головне звільнити домівки для своїх вояк", — зазначив Гайдай. 

Очільник ОВА додав, що у Підгорівці поблизу Старобільська росіяни також раніше вивезли людей, а у будинки заселили російських військових. 

"Кілька місяців росіяни жили в будинках місцевих жителів — і тих, які через окупацію залишили домівки та виїхали, і тих, кого вивезли. А коли потрібно було їхати ближче до фронту, виявилося, що домівки спорожніли — загарбники вивезли все, що хотіли. Така сама ситуація спостерігалася й в сусідньому Половинкиному", — наголошується у повідомленні. 

Нагадаємо, на півночі Луганської області в районі міста Кремінна точаться важкі бої. Російське командування стягнуло туди додаткові сили, а завербованих зеків кидають у наступ навіть по мінних полях.

Також ми писали, що на окупованій території Луганської області російська "адміністрація" планує реорганізувати частину міст, знизивши їхній статус до селищ. Це потрібно окупантам для економії коштів.

Додамо, на окупованій території Луганської області російські війська закривають на виїзд та в'їзд міста. Загарбники роблять це для того, аби виявити і затримати власних солдатів, які відмовляються воювати.

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