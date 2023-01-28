Обстріли Херсонщини 27 січня: влада повідомила про наслідки

Пошкоджено будинки, є загиблі: влада Херсонщини повідомила про наслідки нових атак ворога
Російські війська за минулу добу обстріляли Херсонську область 19 разів. Внаслідок ворожих атак двоє людей загинули, також є поранені.
Про це йдеться у повідомленні Херсонської обласної військової адміністрації.
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Подробиці обстрілів
За інформацією обласної адміністрації, ворог вів вогонь по мирних містах і селах з артилерії, реактивних систем залпового вогню та мінометів.
Сам Херсон путінська армія обстріляла п'ять разів, було пошкоджено житлові будинки та медичні заклади.
"Минулої доби через російську агресію дві людини загинули, сім жителів Херсонської області дістали поранення різного ступеня тяжкості", — розповіли в ОВА.
Нагадаємо, 27 січня армія рф вкотре обстріляла житлові квартали Херсона та Херсонського району. Уламками вибуху російського снаряда в Суворовському районі було пошкоджено автомобіль, у салоні якого були чоловік та жінка.
Також відомо, що 24 січня, російські загарбники знову били по Херсону та правобережній, вільній від окупантів частині регіону. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, шість отримали поранення.