Схема выезда мужчин за границу через фиктивный брак: в Житомирской области трем женщинам объявили подозрение

В Житомирской области женщины предлагали фиктивный брак для военнообязанного за 1500 долларов
Правоохранители обнаружили в Житомирской области трех местных жительниц, которые для того, чтобы переправить за границу военнообязанного мужчину, организовали для него заключение фиктивного брака. Женщинам сообщили о подозрении.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
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Подробности
При процессуальном руководстве прокуроров Житомирской областной прокуратуры трем местным жителям сообщено о подозрении в организации незаконной переправки военнослужащего через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
"По данным следствия, знакомая военнообязанного организовала заключение фиктивного брака с женщиной с инвалидностью. Она привлекла еще двух знакомых для помощи. За фиктивный брак и пересечение границы в сопровождении военнообязанного псевдоневесты пообещали 1500 долларов США", — говорится в сообщении.
Правоохранители разоблачили подельников непосредственно во время передачи первой части средств. В ходе обыска в автомобиле была изъята оговоренная часть средств и изготовленные документы.
Напомним, ранее сообщалось, что полицейские задержали одессита, пытавшегося переправить призывника через государственную границу Украины. Он хорошо ориентировался на местности и полагал, что "клиента" никто не заметит.
Также сообщалось, что 27 января украинские пограничники задержали троих мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу с Венгрией. Мужчины являются военнообязанными. Один из них выдавал себя в женщину.
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