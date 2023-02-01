Схема выезда мужчин за границу через фиктивный брак: в Житомирской области трем женщинам объявили подозрение

За заключение фиктивного брака женщины попросили 1500 долларов

Правоохранители обнаружили в Житомирской области трех местных жительниц, которые для того, чтобы переправить за границу военнообязанного мужчину, организовали для него заключение фиктивного брака. Женщинам сообщили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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При процессуальном руководстве прокуроров Житомирской областной прокуратуры трем местным жителям сообщено о подозрении в организации незаконной переправки военнослужащего через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

"По данным следствия, знакомая военнообязанного организовала заключение фиктивного брака с женщиной с инвалидностью. Она привлекла еще двух знакомых для помощи. За фиктивный брак и пересечение границы в сопровождении военнообязанного псевдоневесты пообещали 1500 долларов США", — говорится в сообщении.

Правоохранители разоблачили подельников непосредственно во время передачи первой части средств. В ходе обыска в автомобиле была изъята оговоренная часть средств и изготовленные документы.

Напомним, ранее сообщалось, что полицейские задержали одессита, пытавшегося переправить призывника через государственную границу Украины. Он хорошо ориентировался на местности и полагал, что "клиента" никто не заметит.

Также сообщалось, что 27 января украинские пограничники задержали троих мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу с Венгрией. Мужчины являются военнообязанными. Один из них выдавал себя в женщину.

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