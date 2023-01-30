оккупанты используют гражданские для прохода через минные поля: что известно

Оккупанты используют гражданские, чтобы изучить возможные маршруты перехода через минные поля

На Запорожском направлении зафиксированы случаи, когда россияне отправляют гражданских в украинские позиции через минные заграждения. Таким образом оккупанты изучают варианты прохождения через минные заграждения.

Об этом говорится в сообщении Центра Национального Сопротивления (ЦНС).

Что известно

Как отмечают в Центре, на позиции наших военных выходили местные оставшиеся проживать на временно оккупированных территориях и передали от оккупантов сообщения с предложением якобы забрать тела своих погибших. Однако в дальнейшем оккупанты отказываются от переговоров.

"По имеющейся информации от наших военных, людей посылают специально через минные заграждения, чтобы выявить возможные варианты прохода через минные заграждения. Информацию о маршрутах получают благодаря наблюдению за гражданским. Таким образом можем говорить о еще одном международном преступлении врага", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что в Мелитополе оккупанты оставили пенсионеров без пенсий. Январь близится к завершению, а пенсионных выплат большинство пожилых людей так и не увидели.

Также сообщалось, что в южной оккупированной части Запорожской области российская "администрация" перестала выплачивать людям социальные выплаты. Все украинские выплаты приходят вовремя.

К слову, в поселок Веселое Мелитопольского района привезли новую партию мобилизованных резервистов из российской федерации. Новых оккупантов заселили в опустевшие дома, а также в те, на которые жители поселка не смогли предоставить документы права собственности. От некоторых владельцев россияне уже требуют переоформить на них жилье в созданном оккупационной "администрацией" бюро технической инвентаризации (БТИ).