оккупанты используют гражданские для прохода через минные поля: что известно

Оккупанты на Запорожском направлении загоняют гражданских на минные поля, — ЦНС
На Запорожском направлении зафиксированы случаи, когда россияне отправляют гражданских в украинские позиции через минные заграждения. Таким образом оккупанты изучают варианты прохождения через минные заграждения.
Об этом говорится в сообщении Центра Национального Сопротивления (ЦНС).
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Что известно
Как отмечают в Центре, на позиции наших военных выходили местные оставшиеся проживать на временно оккупированных территориях и передали от оккупантов сообщения с предложением якобы забрать тела своих погибших. Однако в дальнейшем оккупанты отказываются от переговоров.
"По имеющейся информации от наших военных, людей посылают специально через минные заграждения, чтобы выявить возможные варианты прохода через минные заграждения. Информацию о маршрутах получают благодаря наблюдению за гражданским. Таким образом можем говорить о еще одном международном преступлении врага", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что в Мелитополе оккупанты оставили пенсионеров без пенсий. Январь близится к завершению, а пенсионных выплат большинство пожилых людей так и не увидели.
Также сообщалось, что в южной оккупированной части Запорожской области российская "администрация" перестала выплачивать людям социальные выплаты. Все украинские выплаты приходят вовремя.
К слову, в поселок Веселое Мелитопольского района привезли новую партию мобилизованных резервистов из российской федерации. Новых оккупантов заселили в опустевшие дома, а также в те, на которые жители поселка не смогли предоставить документы права собственности. От некоторых владельцев россияне уже требуют переоформить на них жилье в созданном оккупационной "администрацией" бюро технической инвентаризации (БТИ).