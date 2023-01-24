В Бердянске подорвали авто коллаборантки Валентины Мамай: фото

Валентина Мамай после взрыва попала в больницу



Жители оккупированного Бердянска во вторник, 24 января, слышали громкий взрыв. Предварительно известно, что подорвали автомобиль коллаборантки Валентины Мамай.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По информации местных Telegram-каналов, авто взорвалось на улице Руденко в районе пятой школы, которая пока не работает. Взорвался автомобиль с российскими номерами.

По данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, Мамай пострадала в результате взрыва. Она находится в местной больнице.

"Она радостно встречала оккупантов, организовывала псевдореферендум и сдавала патриотов Бердянска. Теперь в больнице — трясется от страха за свою жизнь", — написал он.

По данным пропагандистских каналов, Мамай получила лёгкую контузию. Она была доставлена в больницу.

Что известно о Валентине Мамайе

Правоохранительные органы Украины ранее предъявили Валентине Мамай обвинения в государственной измене.

Из материалов производства известно, что Мамай после начала полномасштабного российского вторжения добровольно предложила врагу свою помощь в информировании об адресах проживания лиц, которые могут сопротивляться оккупационным властям и участвовали в АТО.

По данным следствия, она добровольно писала и передавала агентурные сообщения сотрудникам ФСБ рф, лично встречалась с ними в помещении здания городского совета и других публичных местах и сообщала информацию. Также Мамай показывала военным вооруженных сил россии выгодные позиции для расположения техники для совершения обстрелов территории Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что так называемый "комендант" оккупированного Бердянска Артем Бардин скончался от полученных ранений. Его автомобиль подорвали 6 сентября прошлого года.

Также сообщалось, что во временно оккупированном Бердянске партизаны взорвали ЛЭП и подстанцию, которые питали Косу, где дислоцировались захватчики. Оккупанты остались без света.