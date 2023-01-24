Обстрелы Сумщины: погибла 19-летняя девушка

Под обстрел попали жители села, пытавшиеся добежать в укрытие

В результате обстрела пограничного села на Сумщине погибла 19-летняя девушка. Правоохранители возбудили уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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При процессуальном руководстве Шосткинской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 23 января 2023 года оккупанты с территории России произвели артиллерийский обстрел пограничного села Кучеривка Шосткинского района.

"Под обстрелы попали жители села, которые пытались добежать в укрытие. 19-летняя девушка погибла, ее родители и парень получили минно-взрывные травмы", — рассказали в прокуратуре.

Сотрудники полиции зафиксировали последствия обстрелов и изъяли доказательства. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы в Управление СБУ в Сумской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение суток 23 января враг обстрелял в Сумской области девять общин. В результате обстрела одна молодая женщина погибла, еще трое людей ранены, также есть значительные разрушения.

Также сообщалось, что 21 января россияне ранили ребенка во время обстрела пограничного села Студенок в Сумской области. Подросток чудом выжил после того, как одна из мин попала в дом.

Кроме того, ранее сообщалось, что 14 января российские захватчики в очередной раз обстреляли из минометов и артиллерии приграничные районы Сумской области. Обстрел велся с территории россии. Из-за вражеской атаки осколочное ранение получил один местный житель.