Директору одной из школ в Каменце-Днепровской объявлено подозрение: детали

Внедряла российское образование в оккупации: депутату из Запорожской области объявили подозрение
В Запорожье правоохранители сообщили о подозрении депутату, которая работала в области образования. Женщина сотрудничала с русскими захватчиками и внедряла русское образование в оккупированном городе.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
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По данным следствия, депутат Запорожского облсовета, возглавлявшая одну из школ в г. Каменка-Днепровская, после оккупации войсками страны-агрессора города приняла предложение врага о сотрудничестве.
"Женщина согласилась в подконтрольном ей учебном заведении внедрять стандарты образования государства-агрессора. Она обновила программу преподавания с использованием российских учебников, изменила форму оценки школьников на пятибалльную", — отмечается в сообщении.
В прокуратуре также отметили, что подозреваемая для получения подчиненным ей коллективом учителей соответствующей квалификации для преподавания дисциплин по современным российским образовательным стандартам организовала прохождение спецкурсов повышения квалификации в Евпатории в аннексированной АР Крым.
Руководитель Запорожской областной прокуратуры сообщил депутату облсовета о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины). Досудебное расследование ведет СБУ.
Напомним, министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет ранее заявил, что украинские власти знают фамилии большинства учителей-коллаборантов как с оккупированных, так и с уже освобожденных территорий. Все они будут отвечать перед законом.