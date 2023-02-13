В Херсоне обстреляли железную дорогу: ситуация в городе

Ситуация в Херсоне в сутки 12 февраля

За минувшие сутки Херсонскую область россияне обстреляли 42 раза, а сам Херсон девять. В результате вражеской артиллерии есть пострадавшие и погибшие среди местных, рассказал Новини.LIVE депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"Оккупанты за минувшие сутки обстреляли Херсонщину 42 раза, а город Херсон 9 раз. Попали в здание Херсонской областной администрации, попали в кинотеатр "Юбилейный". Кстати, эти здания пусты, и надо отметить, что россияне действительно бьют по инфраструктуре города, пытаясь прекратить его жизнедеятельность", — сказал Хлань.

По его словам, обстреляно и одно из предприятий в городе. Под завалами обнаружили тело погибшего охранника.

"Всего за сутки три человека погибли, один человек пострадал. Оккупанты не прекращают обстреливать Херсон", — подытожил Хлань.

Кроме того, было попадание в железнодорожные пути. По словам депутата, теперь люди доезжают до Николаева поездами, а дальше движение Укрзализныцей не происходит.

Напомним, по данным УЗ, саму колею обещают восстановить уже через один-два дня. Сейчас же из Херсона в Николаев курсируют автобусы, перевозящие пассажиров.