В Херсоне обстреляли железную дорогу: ситуация в городе

За сутки Херсонщину обстреляли 42 раза, есть погибшие — Хлань
За минувшие сутки Херсонскую область россияне обстреляли 42 раза, а сам Херсон девять. В результате вражеской артиллерии есть пострадавшие и погибшие среди местных, рассказал Новини.LIVE депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
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"Оккупанты за минувшие сутки обстреляли Херсонщину 42 раза, а город Херсон 9 раз. Попали в здание Херсонской областной администрации, попали в кинотеатр "Юбилейный". Кстати, эти здания пусты, и надо отметить, что россияне действительно бьют по инфраструктуре города, пытаясь прекратить его жизнедеятельность", — сказал Хлань.
По его словам, обстреляно и одно из предприятий в городе. Под завалами обнаружили тело погибшего охранника.
"Всего за сутки три человека погибли, один человек пострадал. Оккупанты не прекращают обстреливать Херсон", — подытожил Хлань.
Кроме того, было попадание в железнодорожные пути. По словам депутата, теперь люди доезжают до Николаева поездами, а дальше движение Укрзализныцей не происходит.
Напомним, по данным УЗ, саму колею обещают восстановить уже через один-два дня. Сейчас же из Херсона в Николаев курсируют автобусы, перевозящие пассажиров.