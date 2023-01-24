У Бердянську підірвали авто колаборантки Валентини Мамай: фото

Валентина Мамай після вибуху потрапила до лікарні



Жителі окупованого Бердянська у вівторок, 24 січня, чули гучний вибух. Попередньо відомо, що підірвали автомобіль колаборантки Валентини Мамай.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За інформацією місцевих Telegram-каналів, авто підірвалось на вулиці Руденко в районі п'ятої школи, яка наразі не працює. Вибухнуло авто з російськими номерами.

За даними міського голови Мелітополя Івана Федорова, Мамай постраждала в результаті вибуху. Вона знаходиться в місцевій лікарні.

"Вона радо зустрічала окупантів, організовувала псевдореферендум і здавала патріотів Бердянська. Тепер в лікарні — трясеться від страху за своє життя", — написав він.

За даними пропагандистських каналів, Мамай отримала легку контузію. Її було доставлено у лікарню.

Що відомо про Валентину Мамай

Правоохоронні органи України раніше пред’явили Валентині Мамай обвинувачення у державній зраді.

З матеріалів провадження відомо, що Мамай після початку повномасштабного російського вторгнення добровільно запропонувала ворогу свою допомогу в інформуванні стосовно адрес проживання осіб, що можуть чинити супротив окупаційній владі та брали участь в АТО.

За даними слідства, вона добровільно писала та передавала агентурні повідомлення співробітникам ФСБ рф, особисто зустрічалася з ними у приміщенні будівлі міської ради та інших публічних місцях і повідомляла інформацію. Також Мамай показувала військовим збройних сил рф вигідні позиції для розташування техніки для здійснення обстрілів території України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що так званий "комендант" окупованого Бердянська Артем Бардін помер від отриманих поранень. Його автівку підірвали 6 вересня минулого року.

Також повідомлялося, що у тимчасово окупованому Бердянську партизани підірвали ЛЕП і підстанцію, які живили Косу, де дислокувалися загарбники. Окупанти залишилися без світла.