Обстріли Сумщини: загинула 19-річна дівчина

Від російського обстрілу на Сумщині загинула 19-річна дівчина
Внаслідок обстрілу прикордонного села на Сумщині загинула 19-річна дівчина. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
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Деталі
За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 23 січня 2023 року окупанти з території рф здійснили артилерійський обстріл прикордонного села Кучерівка Шосткинського району.
"Під обстріл потрапили жителі села, які намагались добігти в укриття. 19-річна дівчина загинула, її батьки та хлопець отримали мінно-вибухові травми", — розповіли у прокуратурі.
Співробітники поліції зафіксували наслідки обстрілу та вилучили докази. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління СБУ в Сумській області.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що упродовж доби 23 січня ворог обстріляв на Сумщині дев'ять громад. Внаслідок обстрілу одна молода жінка загинула, ще троє — поранені, також є значні руйнування.
Також повідомлялося, що 21 січня росіяни поранили дитину під час обстрілу прикордонного села Студенок у Сумській області. Підліток дивом вижив після того, як одна з мін влучила в будинок.
Окрім того, раніше повідомлялося, що 14 січня російські загарбники вчергове обстріляли з мінометів та артилерії прикордонні райони Сумської області. Обстріл вівся з території рф. Через ворожу атаку осколкове поранення отримав один місцевий мешканець.