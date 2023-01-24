Директорці однієї зі шкіл у Кам’янці-Дніпровській оголошено підозру: деталі

Підозрювана очолювала одну зі шкіл у м. Кам’янка-Дніпровська

На Запоріжжі правоохоронці повідомили про підозру депутатці-освітянці. Жінка співпрацювала з російськими загарбниками та впроваджувала російську освіту в окупованому місті.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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За даними слідства, депутатка Запорізької облради, яка очолювала одну зі шкіл у м. Кам’янка-Дніпровська, після окупації військами країни-агресора міста прийняла пропозицію ворога про співпрацю.

"Жінка погодилась у підконтрольному їй навчальному закладі впроваджувати стандарти освіти держави-агресора. Вона оновила програму викладання із використанням російських підручників, змінила форму оцінювання школярів на п'ятибальну", — зазначається у повідомленні.

У прокуратурі також зазначили, що підозрювана для отримання підпорядкованим їй колективом вчителів відповідної кваліфікації для викладання дисциплін за сучасними російськими освітніми стандартами організувала проходження спецкурсів підвищення кваліфікації у Євпаторії анексованої АР Крим.

Керівник Запорізької обласної прокуратури повідомив депутатці облради про підозру у колабораційній діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України). Досудове розслідування веде СБУ.

Нагадаємо, міністр освіти й науки України Сергій Шкарлет раніше заявив, що українська влада знає прізвища більшості вчителів-колаборантів як з окупованих, так і зі вже звільнених територій. Всі вони відповідатимуть перед законом.