У Херсоні обстріляли залізницю: ситуація в місті

Ситуація в Херсоні за добу 12 лютого

За минулу добу Херсонську область росіяни обстріляли 42 рази, а сам Херсон — дев’ять. Внаслідок ворожої артилерії є постраждалі та загиблі серед місцевих, розповів Новини.LIVE депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Окупанти за минулу добу обстріляли Херсонщину 42 рази, а місто Херсон 9 разів. Влучили в будівлю Херсонської обласної адміністрації, влучили в кінотеатр "Ювілейний". До речі, ці будівлі є пустими, і треба зазначити, що росіяни дійсно б'ють по інфраструктурі міста, намагаючись припинити його життєдіяльність", — сказав Хлань.

За його словами, обстріляли і одне з підприємств у місті. Під завалами знайшли тіло загиблого охоронця.

"Всього за добу троє людей загинуло, одна людина постраждала. Окупанти не припиняють обстрілювати Херсон", — підсумував Хлань.

Окрім того, було влучання в залізничні колії. За словами депутата, тепер люди доїжджають до Миколаєва потягами, а далі рух Укрзалізницею не відбувається.

Нагадаємо, за даними УЗ, саму колію обіцяють відновити вже за один-два дні. Зараз же з Херсона до Миколаєва курсують автобуси, які перевозять пасажирів.