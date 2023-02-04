Александр Ткаченко призвал Полтавский горсовет решить вопрос с памятником Петру I

Минкульт призвал руководство Полтавского горсовета перенести памятник Петру I
Министерство культуры и информполитики провело заседание по переносу нескольких памятников, прославляющих российскую империю из центра Полтавы. В горсовете не считают такие шаги необходимым.
Об этом в своем Telegram рассказал глава ведомства Александр Ткаченко.
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По информации Александра Ткаченко, несмотря на рекомендации Экспертного совета и мнение областного руководства, представители городской власти Полтавы не считают необходимым рассматривать вопрос о переносе нескольких российских памятников из центра города.
"В то время, когда продолжается горячая стадия войны с россией и россияне в первую очередь учитывают маркеры российской империи (в том числе все, что связано с Петром I в Полтаве), городские власти не находят в себе силы и политической воли принять соответствующие решения", — подчеркнул министр культуры.
Впрочем, вопреки позиции горсовета Полтавы, глава ОВА Алексей Брусилик в конце заседания объявил о требовании к властям города, чтобы те в течение месяца разработали и приняли соответствующие решения. И вместе с областными властями и МКИП перенесли эти памятники в другие места.
Напомним, ранее мы писали, что в Эстонии в городе Тырва община создала памятник украинскому Президенту Владимиру Зеленскому. Известно, что скульптура сделана из песка, стоящего до победы Украины.
В россии же хотят снести памятник Лесе Украинке. В частности, в госдуме рф выдвинули идею присвоить украинской поэтессе статус иноагента. Заменить памятники поэтессе хотят Кадыровым или Пригожиным.