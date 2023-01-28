На границе с Венгрией поймали уклоняющегося, выдававшего себя за женщину: фото

Один из задержанных уверял, что он женщина

Вчера, 27 января, украинские пограничники задержали троих мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу с Венгрией. Мужчины являются военнообязанными. Один из них выдавал себя за женщину.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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"Вчера вечером в ходе реализации информации, предоставленной оперативниками Мукачевского отряда, пограничники отдела "Вилок" остановили у границы трех мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска. Задержанные являются военнообязанными гражданами Украины. Один из мужчин пытался изображать женщину, однако в конце концов признался в обмане", — рассказали пограничники.

В ведомстве отмечают, что незаконно покинуть территорию страны мужчины пытались, чтобы избежать мобилизации.

"На задержанных составлены протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", составили протоколы, дела направили в суд. Сейчас мужчин ждет встреча с работниками территориального центра комплектования", — отмечается в сообщении.

Напомним, ранее полицейские задержали одессита, пытавшегося переправить призывника через государственную границу Украины. Он хорошо ориентировался на местности и полагал, что "клиента" никто не заметит.

Также ранее на границе в Одесской области задержаны горе-бизнесмены. Компания мужчин пыталась нелегально выехать в Молдову на легковых автомобилях.