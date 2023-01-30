Ситуация в Донецкой области 30 января: ОВА сообщила о последствиях обстрелов за сутки

Обстрелы Донбасса: повреждены жилые дома, погиб человек
Российские захватчики продолжают атаковать гражданские объекты на территории Донецкой области. За 29 января стало известно об одном жителе области, убитом россиянами, — в Красногоровке.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
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Детали обстрелов
Глава Донецкой ОВА проинформировал, что российские захватчики нанесли ряд новых атак по гражданским объектам в области. В частности, на Волновахском, Донецком, Горловском и Лисичанском направлениях.
- На Волновахском направлении под обстрелами Угледар, Новоукраинка и Пречистовка никто не пострадал.
- На Донецком направлении Курахово подверглись пять обстрелов — повреждены пять частных домов. Единичные обстрелы зафиксированы в Авдеевке и Марьинском обществе без жертв.
- На Горловском направлении один человек ранен в Часовом Яру — россияне попали вблизи детсада и на территорию предприятия. Также накануне утром россияне обстреляли промзону в Константиновке. В Соледарской общине повреждены два дома в Васюковке и несколько домов в Парасковеевке — информация о пострадавших не поступала.
- На Лисичанском направлении зафиксировано два прилета по Торскому Лиманской общине, под огнем — окрестности Северской и Звановской общин, без жертв.
Жертвы и пострадавшие
Всего за сутки россияне убили одного жителя Донбасса, ранили еще одного.
"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", — отмечается в сообщении.
Напомним, 28 января российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Константиновке Донецкой области.
Известно, что Константиновка была под ударом армии рф и 24 января. Тогда оккупанты попали по многоэтажкам. В результате ранения получили четыре человека, среди них — двое детей.
Кроме того, 23 января оккупанты обстреляли жилой квартал города Часов Яр. В результате вражеской атаки один человек погиб.