Луганщина: россияне начали вывозить в РФ семьи мобилизованных в оккупационную армию

Российских военных расселяют в дома депортированных жителей Луганщины

Российские захватчики продолжают депортацию жителей оккупированной Луганской области на территорию рф. Также начали вывозить в россию семьи мобилизованных в оккупационную армию.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Вывоз семей мобилизованных

По информации Луганской ОВА, семьям некоторых мобилизованных россией луганчан обещают льготы в отдаленных районах россии.

"В течение января членов семей так называемого второго армейского корпуса, а именно мобилизованных на оккупированной территории региона, начали вывозить из Луганска в рф. Они рассчитывают на то, что там их ждут, но льготы и возможное жилье россияне обещают только в отдаленных районах россии, откуда сами при возможности убегают", — говорится в сообщении.

Гайдай отметил, что по мнению захватчиков, этот шаг будет дополнительно мотивировать жителей оккупированной Луганщины вступать в ряды оккупационной армии.

"Цепь логики — ждали россии дома, отказываясь от возможности воспитать и поселиться где пожелаешь, теперь большие города для них закрыты", — подчеркнул он.

Депортация жителей Луганской области

В Луганской ОВА также сообщают, что в последние дни россияне массово вывозят людей из Поповки на Сватовщине. Таким образом, россияне освобождают жилье для заселения своими военными.

"Приказали приготовиться другим близлежащим населенным пунктам, в частности Сватовому. О желании уехать у местного населения никто не спрашивает, куда всех везут и где будут размещать среди зимы — тоже. В принципе, россиянам безразлично. Главное — освободить дома для своих вояк", — отметил Гайдай.

Глава ОВА добавил, что в Подгоровке близ Старобельска россияне также раньше вывезли людей, а в дома заселили российских военных.

"Несколько месяцев россияне жили в домах местных жителей — и тех, которые из-за оккупации покинули дома и уехали, и тех, кого вывезли. А когда нужно было ехать поближе к фронту, оказалось, что дома опустели — захватчики вывезли все, что хотели. Такая сама ситуация наблюдалась и в соседнем Половинкино", — отмечается в сообщении.

Напомним, на севере Луганской области в районе города Кременная ведутся тяжелые бои. Российское командование стянуло туда дополнительные силы, а завербованных зеков бросают в наступление даже по минным полям.

Также мы писали, что на оккупированной территории Луганской области российская "администрация" планирует реорганизовать часть городов, снизив их статус в поселки. Это нужно оккупантам для экономии средств.

На оккупированной территории Луганской области российские войска закрывают на выезд и въезд города. Захватчики делают это для того, чтобы обнаружить и задержать собственных солдат, отказывающихся воевать.