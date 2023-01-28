Обстрелы Херсонщины 27 января: власти сообщили о последствиях

Повреждены дома, есть погибшие: власти Херсонщины сообщили о последствиях новых атак врага
Российские войска за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 19 раз. В результате вражеских атак два человека погибли, также есть раненые.
Об этом говорится в сообщении Херсонской областной военной администрации.
-
Будут работать непрерывно: коммунальные службы Одессы перевели в усиленный режим работы
-
В Закарпатской области депутат облсовета изобразила область в цветах венгерского флага
-
Как повлияет на рынок топлива эмбарго на российский дизель в феврале: прогноз эксперта
-
США готовится к войне с Китаем в 2025 году, — СМИ
-
Нашли раненым среди поля: в Херсонской области мужчина подорвался на вражеской мине
-
Второй теракт за сутки: в Иерусалиме снова стрельба
-
Помощь многодетным семьям: в Николаеве откроют социальный центр
-
Сколько россиян погибло в Макеевке в первый день нового года: ответ британской разведки
-
НМТ 2023: каким будет тестирование в этом году и к чему готовиться выпускникам
-
Оккупанты нанесли ракетный удар по Константиновке: погибли три человека
Подробности обстрелов
По информации областной администрации, враг вел огонь по мирным городам и селам из артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов.
Сам Херсон путинская армия обстреляла пять раз, были повреждены жилые дома и медицинские учреждения.
"В минувшие сутки из-за российской агрессии два человека погибли, семь жителей Херсонской области получили ранения разной степени тяжести", — рассказали в ОВА.
Напомним, 27 января армия россии в очередной раз обстреляла жилые кварталы Херсона и Херсонского района. Осколками российского снаряда в Суворовском районе был поврежден автомобиль, в салоне которого находились мужчина и женщина.
Также известно, что 24 января российские захватчики снова били по Херсону и правобережной, свободной от оккупантов части региона. В результате обстрелов погиб один человек, шесть получили ранения.