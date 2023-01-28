Обстрелы Херсонщины 27 января: власти сообщили о последствиях

Россияне систематически обстреливают Херсонщину

Российские войска за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 19 раз. В результате вражеских атак два человека погибли, также есть раненые.

Об этом говорится в сообщении Херсонской областной военной администрации.

Подробности обстрелов

По информации областной администрации, враг вел огонь по мирным городам и селам из артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов.

Сам Херсон путинская армия обстреляла пять раз, были повреждены жилые дома и медицинские учреждения.

"В минувшие сутки из-за российской агрессии два человека погибли, семь жителей Херсонской области получили ранения разной степени тяжести", — рассказали в ОВА.

Напомним, 27 января армия россии в очередной раз обстреляла жилые кварталы Херсона и Херсонского района. Осколками российского снаряда в Суворовском районе был поврежден автомобиль, в салоне которого находились мужчина и женщина.

Также известно, что 24 января российские захватчики снова били по Херсону и правобережной, свободной от оккупантов части региона. В результате обстрелов погиб один человек, шесть получили ранения.