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За сутки россияне убили четырех мирных жителей Донецкой области

28 января 2023 09:09
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Ситуация в Донецкой области на 28 января: За сутки россияне убили четырех гражданских
Российские захватчики продолжают террор жителей Донецкой области
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

За пятницу, 27 января, российские кафиры убили четырех жителей Донецкой области. Еще семь получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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"За 27 января россияне убили четырех жителей Донецкой области: трое — в Парасковеевке и один — в Великой Новоселке", сообщил чиновник.

По словам Кириленко, еще семь человек получили ранения.

Глава Донецкой ОВА добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1330 человек, еще 2912 ранены.

Обстрелы Донецкой области 27 января

Напомним, в течение предыдущих суток, 26 января российские оккупационные войска массово обстреляли города и села Донецкой области. В Угледарской общине два человека были убиты российскими снарядами.

Также сообщалось, что российские оккупационные войска 27 января атаковали жилые дома в Часовом Яру на Донетчине.

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