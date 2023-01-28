Ситуация в Донецкой области на 28 января: За сутки россияне убили четырех гражданских

За сутки россияне убили четырех мирных жителей Донецкой области
За пятницу, 27 января, российские кафиры убили четырех жителей Донецкой области. Еще семь получили ранения.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
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"За 27 января россияне убили четырех жителей Донецкой области: трое — в Парасковеевке и один — в Великой Новоселке", — сообщил чиновник.
По словам Кириленко, еще семь человек получили ранения.
Глава Донецкой ОВА добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1330 человек, еще 2912 ранены.
Напомним, в течение предыдущих суток, 26 января российские оккупационные войска массово обстреляли города и села Донецкой области. В Угледарской общине два человека были убиты российскими снарядами.
Также сообщалось, что российские оккупационные войска 27 января атаковали жилые дома в Часовом Яру на Донетчине.