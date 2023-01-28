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За добу росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донеччини

28 січня 2023 09:09
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Ситуація на Донеччині на 28 січня: За добу росіяни вбили чотирьох цивільних
Російські загарбники продовжують терор жителів Донецької області
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

За п'ятницю, 27 січня, російські окупанти вбили чотирьох мешканців Донецької області. Ще семеро отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко

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Подробиці

"За 27 січня росіяни вбили чотирьох жителів Донецької області: троє — у Парасковіївці та один — у Великій Новосілці", повідомив чиновник. 

За словами Кириленка, ще сім осіб отримали поранення.

Голова Донецької ОВА додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Всього з 24 лютого на Донеччині вже вбито 1330 осіб, ще 2912 поранено.

Обстріли Донеччини 27 січня

Нагадаємо, протягом попередньої доби, 26 січня російські окупаційні війська масово обстріляли міста і села Донецької області. У Вугледарській громаді дві особи були убиті російськими снарядами.

Також повідомлялося, що російські окупаційні війська 27 січня атакували житлові будинки у Часовому Яру, що на Донеччині. 

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