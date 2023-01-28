Ситуація на Донеччині на 28 січня: За добу росіяни вбили чотирьох цивільних

За добу росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донеччини
За п'ятницю, 27 січня, російські окупанти вбили чотирьох мешканців Донецької області. Ще семеро отримали поранення.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
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Подробиці
"За 27 січня росіяни вбили чотирьох жителів Донецької області: троє — у Парасковіївці та один — у Великій Новосілці", — повідомив чиновник.
За словами Кириленка, ще сім осіб отримали поранення.
Голова Донецької ОВА додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Всього з 24 лютого на Донеччині вже вбито 1330 осіб, ще 2912 поранено.
Нагадаємо, протягом попередньої доби, 26 січня російські окупаційні війська масово обстріляли міста і села Донецької області. У Вугледарській громаді дві особи були убиті російськими снарядами.
Також повідомлялося, що російські окупаційні війська 27 січня атакували житлові будинки у Часовому Яру, що на Донеччині.