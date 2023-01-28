Херсонщина: на российской мине подорвался мужчина

Власти Херсонщины напоминают о значительной заминированности территорий

В селе Благодатное в Херсонской области местные жители нашли в поле раненого человека. Мужчина получил ранения в результате подрыва на вражеской мине.

Об этом говорится в сообщении Херсонской областной военной администрации.

Подробности инцидента

Выяснилось, что 48-летний мужчина, обнаруженный раненым в поле, подорвался на российской мине. Он доставлен в больницу.

"С минно-взрывной травмой и многочисленными обломочными ранениями ног пострадавшего доставили в Херсонскую областную клиническую больницу", — говорится в сообщении.

В настоящее время пациент в состоянии средней тяжести, медики оказывают ему необходимую помощь.

В Херсонской ОВА напомнили о значительной заминированности территорий и в очередной раз призвали жителей региона соблюдать правила безопасности.

"В очередной раз напоминаем: нельзя ходить в поля, лесополосы, выходить на обочину дорог, если эти территории еще не обследовали взрывотехники. Российской взрывчатки в Херсонской области еще очень много! Так что будьте внимательны! Если заметили подозрительный предмет — отойдите подальше и позвоните спасателям или в полицию", — отмечается в сообщении.

Напомним, российские войска за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 19 раз. В результате вражеских атак два человека погибли, также есть раненые.

27 января армия россии в очередной раз обстреляла жилые кварталы Херсона и Херсонского района. Обломками взрыва российского снаряда в Суворовском районе был поврежден автомобиль, в салоне которого находились мужчина и женщина.

Также известно, что 24 января, российские захватчики снова били по Херсону и правобережной, свободной от оккупантов части региона. В результате обстрелов погиб один человек, шесть получили ранения.