Херсонщина: на российской мине подорвался мужчина

Нашли раненым среди поля: в Херсонской области мужчина подорвался на вражеской мине
В селе Благодатное в Херсонской области местные жители нашли в поле раненого человека. Мужчина получил ранения в результате подрыва на вражеской мине.
Об этом говорится в сообщении Херсонской областной военной администрации.
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Подробности инцидента
Выяснилось, что 48-летний мужчина, обнаруженный раненым в поле, подорвался на российской мине. Он доставлен в больницу.
"С минно-взрывной травмой и многочисленными обломочными ранениями ног пострадавшего доставили в Херсонскую областную клиническую больницу", — говорится в сообщении.
В настоящее время пациент в состоянии средней тяжести, медики оказывают ему необходимую помощь.
В Херсонской ОВА напомнили о значительной заминированности территорий и в очередной раз призвали жителей региона соблюдать правила безопасности.
"В очередной раз напоминаем: нельзя ходить в поля, лесополосы, выходить на обочину дорог, если эти территории еще не обследовали взрывотехники. Российской взрывчатки в Херсонской области еще очень много! Так что будьте внимательны! Если заметили подозрительный предмет — отойдите подальше и позвоните спасателям или в полицию", — отмечается в сообщении.
Напомним, российские войска за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 19 раз. В результате вражеских атак два человека погибли, также есть раненые.
27 января армия россии в очередной раз обстреляла жилые кварталы Херсона и Херсонского района. Обломками взрыва российского снаряда в Суворовском районе был поврежден автомобиль, в салоне которого находились мужчина и женщина.
Также известно, что 24 января, российские захватчики снова били по Херсону и правобережной, свободной от оккупантов части региона. В результате обстрелов погиб один человек, шесть получили ранения.