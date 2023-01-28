Херсонщина: на російській міні підірвався чоловік

Влада Херсонщини нагадує про значну замінованість територій

У селі Благодатне на Херсонщині місцеві мешканці знайшли у полі поранену людину. Чоловік отримав поранення внаслідок підриву на ворожій міні.

Про це йдеться у повідомленні Херсонської обласної військової адміністрації.

Подробиці інциденту

З'ясувалося, що 48-річний чоловік, якого знайшли пораненим у полі, підірвався на російській міні. Його доставлено до лікарні.

"З мінно-вибуховою травмою та численними уламковими пораненнями ніг постраждалого доправили до Херсонської обласної клінічної лікарні", — йдеться у повідомленні.

Наразі пацієнт у стані середньої важкості, медики надають йому необхідну допомогу.

У Херсонській ОВА нагадали про значну замінованість територій та вчергове закликали жителів регіону дотримуватися правил безпеки.

"Вкотре нагадуємо: не можна ходити у поля, лісосмуги, виходити на узбіччя доріг, якщо ці території ще не обстежили вибухотехніки. Російської вибухівки на Херсонщині ще дуже багато! Тож будьте уважні! Якщо помітили підозрілий предмет — відійдіть якнайдалі та зателефонуйте рятувальникам або у поліцію", — наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська за минулу добу обстріляли Херсонську область 19 разів. Внаслідок ворожих атак двоє людей загинули, також є поранені.

27 січня армія рф вкотре обстріляла житлові квартали Херсона та Херсонського району. Уламками вибуху російського снаряда в Суворовському районі було пошкоджено автомобіль, у салоні якого були чоловік та жінка.

Також відомо, що 24 січня, російські загарбники знову били по Херсону та правобережній, вільній від окупантів частині регіону. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, шість отримали поранення.